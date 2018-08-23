Тульскую область включили в список регионов-лидеров по программе капремонта

Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали уровень реализации программ капитального ремонта, выполнения планов работ, собираемости взносов и эффективности использования этих средств.



На основании полученных данных был составлен рейтинг регионов. В число лучших вошли Курская область (313 баллов), Свердловская (292), Липецкая (289) области, Москва (288), Белгородская (278), Тульская (278) и Калининградская (278) области.

Хуже всего программы капремонта, согласно исследованию, исполняются на Чукотке (16), в Кабардино-Балкарии (26), в Ингушетии (39), на Алтае (44) и в Тыве (52).