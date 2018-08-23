Детсады предлагают ранжировать по звёздам, как гостиницы

Ассоциация развития качества дошкольного образования предложила ранжировать детские сады, присваивая им звёзды за достижения.



Учитываться при этом будут: уровень кадров, оснащённость групп, качество образовательной среды, техническое состояние здания, забота о здоровье и безопасности, содержание образования, организация питания, возможности для занятий физкультурой и другие.

В результате перехода на новый уровень детсады будут получать звезду, сертификат соответствия, благодарность начальства и коммерческих структур.