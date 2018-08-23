Коньяк и вино могут подорожать

Рабочая группа по защите потребителей экспертного совета Росалкогольрегулирования рекомендовала пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк и ввести минимальные цены на винодельческую продукцию.



Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка — 500 рублей, вина — 110 рублей, шампанского -175 рублей, сообщил «Интерфакс».

По расчетам экспертов, при минимальной на сегодняшний день закупочной цене винограда 18 рублей за килограмм себестоимость производства бутылки трёхлетнего коньяка (объемом 0,5 литра), включая стоимость сырья, комплектующих, маркировки и налогов составляет 380-390 рублей. Следовательно, с учётом минимальной рентабельности производителя и торговых наценок, цена на полке магазина должна быть не менее 500 рублей.

Минимальная себестоимость производства виноградных и фруктовых тихих вин не может быть менее 100 рублей за литр. Следовательно, минимальная цена 0,7-литровой бутылки вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей. Минимальная себестоимость производства бутылки игристого вина (0,75 литра) составляет, по подсчётам экспертов, 150 рублей. Следовательно, в магазине не может быть игристых вин дешевле 175 рублей.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На коньяк минимальная розничная цена установлена на уровне 371 рубля за бутылку 0,5 литра.