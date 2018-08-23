В Туле инициативу провести «пенсионный» референдум у коммунистов перехватили либералы

В Тульской области зарегистрировали региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе.



Об этом сообщил председатель облизбиркома Павел Веселов. По его словам, все поданные документы соответствуют требованиям.

Как пишет «МК», инициаторами создания группы стали руководитель тульского отделения ЛДПР Илья Киндеев, руководитель молодёжного общественно-политического движения «Время молодых» (ЛДПР) Александр Маринков и общественница Ольга Ларинцева (в Сети информации о её общественной деятельности не находится).

Ранее реготделение КПРФ провело в районах Тульской области митинги против повышения пенсионного возраста.

Вопрос, который планируется вынести на всенародное голосование, звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

«15 августа мы провели собрание по регистрации инициативной группы, — комментирует происходящее Александр Маринков. – В ходе встречи было зарегистрировано 120 участников. Теперь документы пойдут в ЦИК. Будем ждать ответа».

Чтобы референдум состоялся, инициативные группы должны быть зарегистрированы в 45 регионах. На данный момент зарегистрировано 10 групп.