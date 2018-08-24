Для Тульской области рассчитают индекс здоровья населения

Эксперты Общероссийского народного фронта рассчитают индекс здоровья населения по каждому региону.



Он будет основан на результате онлайн-опроса граждан на сайте «Карты доступности медпомощи» ОНФ и официальных данных профильных органов власти регионов.

Гражданам предложат ответить на 9 вопросов: «Как часто вы посещаете врача с целью профилактики заболеваний?», «Что означает для вас здоровый образ жизни?», «Есть ли у вас поблизости спортивная инфраструктура?» и другие. Эксперты будут также использовать официальные данные, которые касаются профилактики заболеваний, состояния спортивной инфраструктуры, заболеваемости и смертности жителей и т. д.