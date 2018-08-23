Крыгин оценил ремонт тульских дорог и мостов в 8 млрд рублей

В Туле на заседании рабочей группы Штаба по стратегическому развитию города обсудили планы по развитию дорожной инфраструктуры в 2019 году. С докладом выступил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству горадминистрации Алексей Крыгин.



Как сообщил Крыгин, в Туле находится 1674 участка автомобильных дорог общей протяжённостью 1392,2 км. Сейчас на гарантийном обслуживании у подрядных организаций находятся 422 участка.

По словам чиновника, для развития транспортной инфраструктуры областного центра необходимо проведение работ по строительству новых участков улично-дорожной сети, которые позволят организовать транспортные связи между районами города и снизить транспортную нагрузку на существующие объекты, такие как:

– дорога от деревни Нижняя Китаевка до посёлка Лихвинка (82 млн рублей);

– дорога, соединяющая Торховский проезд и Венёвское шоссе (80 млн рублей);

– дорога от Московского путепровода, ведущая к улице Ряжской, вдоль ж/д путей (90 млн рублей);

– дорога и разворотное кольцо в микрорайоне «Петровский квартал» (107 млн рублей);

– дублёр проспекта Ленина (17 млн рублей);

– продление улицы Сызранской до улицы М. Горького (400 млн руб.);

– продление 18-го Октябрьского проезда до улицы Октябрьской (80 млн рублей);

– выезд с улицы Оружейной на автомобильную дорогу «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (70 млн рублей).

Также, по словам Крыгина, есть необходимость в ремонте мостов. Всего в Туле 22 мостовых сооружения, из них 7 мостов требуют ремонта. Например, ориентировочная стоимость путепровод на Венёвском шоссе — 50 млн рублей. Также планируется строительство путепровода через ж/д пути в районе переезда на улице Столетова за счёт частных инвестиций в рамках концессионного соглашения. Стоимость моста через Упу, соединяющего улицы Мосина и набережную Дрейера, составляет 750 млн рублей.

Итого, резюмировал Крыгин, для приведения улично-дорожной сети Тулы в нормативное состояние и реализации вышеперечисленных мероприятий администрации города необходимо более 8 млрд рублей. Ещё 100 млн рублей требуется на реконструкцию 90 из 178 светофоров, 80 млн рублей — на обустройство 200 из 750 пешеходных переходов, 30 млн рублей — на нанесение дорожной разметки. Ранее чиновник рассказывал, какие работы по обустройству ливнёвок планируется выполнить в 2019 году.

В заседании принимали участие и активисты движения «Свободной Тулы», которые добавили информации.

«Почему-то в прессе нет весьма интересного момента озвученным Крыгиным А. С. В частности он заявил, что вместо переезда на улице Столетова, предлагается инвестором сделать путепровод над ж/д путями, естественно этот путепровод будет платным, а сам переезд будет закрыт. Из альтернативных путей объезда предлагается Восточный обвод», — говорится в группе движения в соцсети.