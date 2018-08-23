Не лечат, а калечат?

В хирургическом отделении Узловской районной больницы можно покалечиться.



Фотографии палаты сегодня опубликовала в соцсети одна из пациенток.

«В хирургическом отделении города узловая разруха. женщина после операции чуть не упала на пол с кровати так как кровать сломана... кровать сделали, подложили книги... из батарей торчат штыри... моя кровать находиться рядом с окном. и приходиться проходить рядом с окном... уже несколько раз натыкалась на них... страшно тут лежать!» — написала она.

Через несколько часов после появления публикации в райбольнице отчитались об устранении «недостатков» и принятии мер к «допустившим нарушения».

Почему эти нарушения раньше не замечали врачи при ежедневных обходах и завотделением — загадка.

В тульском правительстве, в свою очередь, сообщили об объявлении дисциплинарного взыскания и указании главврачу больницы отремонтировать хирургическое отделение.