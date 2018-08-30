В Подмосковье собрались вырабатывать энергию из мусора

Газ с мycopнoгo пoлигонa «Кучино» в пoдмocковной Балашихе будет преобразовываться в электроэнергию, рассказал «Известиям» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.



«Сегодня практически весь газ собран в общий коллектор и выведен на факел. До конца года планируется совместно с австрийцами начать производство электроэнергии на основе этого факела. Это редкий случай в нашей стране, когда мы преобразовываем в электроэнергию не природный газ, а газ от свалки», — заявил Кобылкин.

Он уточнил, что электроэнергия будет введена в мощности ближайших микрорайонов и в общую структуру энергоснабжения. В общей сложности планируется получить 6 мегаватт, до конца года — около 2 мегаватт.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» закрыли 23 июня 2017 года после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.