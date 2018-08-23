Цкипури: В Туле создаются все условия для занятий спортом на улице

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил, что одной из основополагающих задач для органов местного самоуправления является создание условий для занятий спортом.



«Причём важный критерий – доступность спортивных объектов, их универсальность. Особенно возрастает потребность в спортплощадках летом, когда есть возможность заниматься физкультурой на воздухе», — сказал он, комментируя установку новой спортплощадки на набережной Упы со стороны Пролетарского моста.

Спортплощадка официально откроется в сентябре. В этот день пройдут спортивные соревнования, открытые тренировки и мастер-классы. Площадка доступна круглосуточно.