СМИ: Общественная палата хочет оттеснить от гражданского контроля независимых активистов

Общественная палата России может получить руководство над всеми субъектами общественного контроля. Её представители уже подготовили соответствующие поправки в Госдуму.



Также они намерены ввести критерии к проведению проверок и к тем, кто их осуществляет. Эксперты полагают, что речь идёт о выстраивании вертикали в системе гражданского контроля, которая позволит вытеснить из этой сферы независимых активистов и оставит людей, лояльных власти, пишет «Независимая газета».

Эксперты напомнили, что ОП уже пыталась усовершенствовать контроль над тюрьмами, в результате чего работа наблюдательных комиссий «превратилась в бутафорию».

Так, основатель соцсети Gulagu.net и портала ОНК.ру Владимир Осечкин рассказал «НГ», что для повышения уровня управляемости «общество» хотят выстроить по принципу вертикали. Сам Осечкин состоял в рабочей группе при ГД, которая занималась разработкой закона об «Общественном контроле» в 2014 году.

«Основной его смысл заключался в том, чтобы предоставить гражданскому обществу право контролировать работу чиновников и сделать её прозрачнее и понятней для общества», – пояснил он, отметив, что но на деле вышло иначе – большинство полезных инициатив правозащитников зарубили в первом чтении проекта.

Адвокат Александр Храпов рассказал «НГ», что прежде юристов и правозащитников, оппонирующих власти, регулярно приглашали на заседания в Общественную палату или Госдуму. Но сейчас, по его словам, в федеральной ОП не осталось людей, нелояльных к власти, а скоро «в сфере контроля останутся лишь те, кто имитирует наличие в России активных проверок, но на самом деле служит лишь элементом в пиар-сопровождении решений госорганов».

Экс-председатель ОНК Ростовской области Елена Елисеева заявила о «нейтрализации общественного контроля и его подмены декоративными комиссиями и советами».