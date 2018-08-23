Новомосковец пожаловался в Следственный комитет на «аварийные ворота», которые комиссия считает нормальными

Житель Новомосковска Илья Маношин написал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет на состояние ворот у детского сада.



«История началась 14 августа, когда мы обратились в правительство Тульской области по поводу ворот в детском саду номер 5, а точнее их аварийного состояния. Когда мы получили ответ были немного в шоке, по их мнению всё хорошо. Тогда мы сняли видео и сделали повторное обращения в Тулу и в комитет по образованию города Новомосковска.

22.08.2018 приехала комиссия в составе представителя УКСа и Сафоновой Е. В. 23.08.2018 узнали что оказывается обратившийся за помощью сам виноват в том, что эти ворота сломаны, есть аудио запись разговора с Сафоновой Е. В. Так же мы узнали что по мнению представителя УКСа и комитета по образованию эти ворота не являются аварийными», — рассказал он в группе «ЧП Новомосковск» в соцсети.

По словам новомосковца, заведующая детсадом рассказала, что сварщика и денег нет, но «подварить когда-нибудь» обещала.