На тульскую УК заводят дело за неубранные контейнеры

Прокуратура провела проверку законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



По ряду адресов на Косой Горе были обнаружены переполненные контейнеры и мусор на прилегающих территориях.

По результатам проверки ио прокурора Тульской области Сергей Савенков направил в управление Роспотребнадзора постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Также в УК ООО «Тулжилхоз» внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.