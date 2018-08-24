В Алексине закрывают заводской спорткомплекс, жители пишут Дюмину

В Алексине хотят закрыть спорткомплекс завода «Тяжпромарматура», где дети занимаются в многочисленных секциях.



Родительский комитет составил открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Под ним подписались уже две сотни человек.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Руководство филиала АО НПО „Тяжпромарматура“ объявило о закрытии спортивного комплекса.

В спортивном комплексе „Тяжпромарматуры“ дети занимаются в многочисленных секциях (бокс, борьба, футбол, каратэ киокусинкай, теннис) и еще много различных кружков.

Наши дети с удовольствием ходят в секцию каратэ, за время работы секции было подготовлено 4 мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса, 3 призера чемпионата Европы 2007—2008 г, 2 призера Чемпионата и первенства мира 2011—2014 г Лондон, три чемпиона России. Наши дети тренируются у заслуженного тренера Моисеева А.Н., обладателя 4 дана, все свои знания, и опыт он с большим усердием передает своим воспитанникам, для ребят он является большим примером.

Президент нашей страны В. В. Путин постоянно обращает внимание на социальную направленность и развитие спорта (строительство спортивных комплексов, площадок и городков).

Наш город без этого спортивного комплекса станет мертвым, а дети станут обездоленными.

Это уже второй спорткомплекс в м-не Горушки, который закрывается. Мы понимаем что собственнику „Тяжпромарматуры“ не нужно нести это финансовое бремя, но ведь можно передать спорткомплекс городу. Просим Вас, оказать содействие в данной проблеме и помочь решить судьбу нашего спортивного комплекса. Чтобы наши дети не остались на улице», — говорится в обращении.