Руководителем комитета Тульской области по развитию туризма назначена Лариса Соломатина.



Ранее она работала в министерстве экономического развития, корпорации развития Тульской области. С 2017 года возглавляла Агентство экономического развития Тульской области, курировала конгрессно-выставочную деятельность и Центр развития туризма.

Лариса Соломатина окончила Тульский государственный университет по специальностям «перевод и переводоведение» (2008) и «менеджмент организаций» (2009).

Владимир Аллахвердов покинул пост председателя комитета Тульской области по развитию туризма в начале августа, причины не уточнялись.