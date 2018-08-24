В Тульской области сгорел ФАП

23 августа в деревне Фёдоровка Ленинского района сгорел фельдшерско-акушерский пункт.



Возгорание произошло в помещении бывшего почтового отделения, огонь распространился по кровле. Имущество ФАПа удалось вынести и увезти в амбулаторию посёлка Алешня. Сейчас оценивается ущерб.

ФАП в Фёдоровке обслуживал около тысячи человек. Сейчас здесь будет вести приём с 08:00 до 11:30 мск передвижной медицинский комплекс.

После пожара минздрав Тульской области начал проверки соблюдения норм пожарной безопасности всеми ФАПами региона.