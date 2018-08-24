Более половины жителей недовольны положением дел в своём регионе

Жителей российских регионов больше всего волнуют низкие зарплаты и высокие цены на услуги ЖКХ, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».



Респондентам предложили ответить на вопрос, довольны ли они положением дел в своём регионе: 41% опрошенных ответили положительно, недовольны ситуацией 52%, ещё 7% затруднились ответить.

Среди социальных и экономических проблем регионов, больше всего волнующих россиян, были названы низкий уровень зарплат (44%), высокие цены на услуги ЖКХ (43%), рост цен на товары и услуги (39%), низкий уровень пенсий, стипендий, пособий (35%), ситуация в сфере здравоохранения (23%), алкоголизм (23%), коррупция, взяточничество в органах власти (22%), наркомания (21%), недоступность, дороговизна жилья (20%), качество социального обеспечения, социальной защиты населения (20%).

Опрос «ФОМнибус» был проведён 18–19 августа в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.