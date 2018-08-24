Тульский мемориал «Защитникам неба отечества» оказался бесхозным?

Тульский мемориал «Защитникам неба отечества» в Туле хотят признать бесхозным, сообщили в городской администрации.



Ранее мы писали, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили в администрации Тулы, мемориал построен на средства Центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Фонтан, относящийся к мемориалу, передан в муниципальную собственность, за него отвечает комитет имущественных и земельных отношений горадминистрации. Мемориальный комплекс до сих пор не оформлен.

Ожидается, что мемориал, после признания его бесхозным, поставят на кадастровый учёт в сентябре. В декабре 2019 года администрация обратится в суд с требованием признать право муниципальной собственности на мемориал. После этого будет проведена техническая экспертиза объекта для определения объёма работ и проведения ремонта. Затем министерству культуры Тульской области предложат включить памятник в федеральную целевую программу «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019—2024 годах».

Работу по текущему санитарному содержанию проводит администрация Зареченского округа. А администрация Тулы сейчас ищет инвесторов для содержания мемориала.