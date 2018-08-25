В День знаний, который в этом году перенесён на 3 сентября, Общероссийский народный фронт проведёт в общеобразовательных школах всероссийскую акцию «Урок России».



Идея в том, что известные выпускники школ рассказывают про Россию – страну возможностей, делятся историей своего успеха и рассказывают, как они достигли своего мастерства и как сейчас используют свои навыки и профессионализм для того, чтобы менять к лучшему жизнь в родном посёлке, городе, стране.

В тульском отделении ОНФ сообщили, что планируют организовать такие уроки на территории региона.