27 августа вступят в силу новые санкции США против России

Новые ограничительные меры связаны с «делом Скрипалей».



В марте 2018 года в Солсбери, как сообщали британские власти, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к случившемуся.

Этот пакет санкций коснётся запрета на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новый санкционный пакет предусматривает прекращение содействия России, за исключением гуманитарной помощи, а также поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Ранее под санкции США попали тульские оборонные предприятия и губернатор Алексей Дюмин, который, якобы, участвовал в «спецоперации по аннексии Крыма». Дюмин ассиметричного ответа не выдал, а, напротив, призвал американцев вкладываться в Тульскую область.