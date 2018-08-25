Жителя Дубны посадили за преступления, совершённые шесть лет назад

38 летний житель Дубны признан виновным в угоне двух автомобилей шесть лет назад.



Судом установлено, что в ноябре 2012 года мужчина увидел на парковке чужой автомобиль ВАЗ-21074, проник внутрь салона, разобрал замок зажигания и завёл двигатель, доехал до гаражного кооператива где увидел автомобиль ВАЗ-2106, который точно так же вскрыл и доехал до 5 км автодороги Дубна-Поречье-Бабошино.

Приговором суда мужчине назначено наказание по совокупности преступлений с присоединением неотбытой части наказания по приговору суда, которым он был осуждён после совершения указанных преступлений. Окончательное наказание назначено в виде 7 лет лишения свободы в отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в облпрокуратуре.