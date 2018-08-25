Официальный аккаунт одного из округов Тулы в отчёте о субботнике прорекламировал политическую партию

Официальный аккаунт Привокзального округа Тулы, отчитываясь о субботнике перед областным правительством, опубликовал фотографии субботника, на котором территорию убирают люди в атрибутике политической партии «Единая Россия».



На одной из фотографий изображён ребёнок дошкольного или младшего школьного возраста. В соцсети туляки возмутились привлечением детей к политической рекламе. Отметим, что в сентябре в Тульской области должны пройти муниципальные выборы.

Вместе с Единой Россией в строю на уборку мусора pic.twitter.com/1Wpne4wgts — Привокзальный округ (@Privadm) 25 августа 2018 г.

Напомним, 25 августа в Туле по поручению главы горадминистрации Евгения Авилова проходит общегородской субботник.