Официальный аккаунт одного из округов Тулы в отчёте о субботнике прорекламировал политическую партию

25.08.2018 18:12

Официальный аккаунт Привокзального округа Тулы, отчитываясь о субботнике перед областным правительством, опубликовал фотографии субботника, на котором территорию убирают люди в атрибутике политической партии «Единая Россия».

На одной из фотографий изображён ребёнок дошкольного или младшего школьного возраста. В соцсети туляки возмутились привлечением детей к политической рекламе. Отметим, что в сентябре в Тульской области должны пройти муниципальные выборы.

Напомним, 25 августа в Туле по поручению главы горадминистрации Евгения Авилова проходит общегородской субботник.