Официальный аккаунт одного из округов Тулы в отчёте о субботнике прорекламировал политическую партию

Официальный аккаунт Привокзального округа Тулы, отчитываясь о субботнике перед областным правительством, опубликовал фотографии субботника, на котором территорию убирают люди в атрибутике политической партии «Единая Россия».
На одной из фотографий изображён ребёнок дошкольного или младшего школьного возраста. В соцсети туляки возмутились привлечением детей к политической рекламе. Отметим, что в сентябре в Тульской области должны пройти муниципальные выборы.
Вместе с Единой Россией в строю на уборку мусора pic.twitter.com/1Wpne4wgts
— Привокзальный округ (@Privadm) 25 августа 2018 г.
@Avilov_E @Tularegion71 Единая Россия в одном дружном строю с жителями pic.twitter.com/QnVqMWbqwK
— Привокзальный округ (@Privadm) 25 августа 2018 г.
Напомним, 25 августа в Туле по поручению главы горадминистрации Евгения Авилова проходит общегородской субботник.