Куда тулякам поехать в «бархатный сезон»

Эксперты составили рейтинг самых доступных в «бархатный сезон» российских курортов.



Первое место поделили Пятигорск (Кавказские Минеральные Воды) и село Курортное (Крым), где стоимость аренды жилья в сутки составляет 1 тыс. рублей.

На втором месте расположились посёлки Пересыпь (Краснодарский край), Черноморское (Крым), Кучугуры (Краснодарский край) и Дедеркой (Краснодарский край), где стоимость проживания в сутки составляет 1,1 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошли посёлки Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) с показателем в 1,2 тыс. рублей, Сенной (Краснодарский край) и Николаевка (Крым) — 1,3 тыс. рублей.