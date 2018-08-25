Покрасили как в анекдоте

В Туле на улице Гоголевской бордюр покрасили только с одной стороны.



Очевидец прислал нам фотографии парковочного кармана напротив комитета имущественных и земельных отношений Тульской области, напомнив анекдот про еврейскую компанию и тендер на покраску корабля, где в процессе торгов скинули цену ровно в два раза.

Заканчивается он так: «Подходит время приёмки, приезжает комиссия — все хорошо, качественно, но корабль покрашен только с левой стороны. Заказчик спрашивает — почему только с левой? Представители фирмы просят принести контракт и зачитывают: Подрядчик с одной стороны, и исполнитель с другой стороны, обязуется...».





