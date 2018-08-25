В Кировском сквере Тулы появится современный фонтан

Кировский сквер Тулы ждёт масштабная реконструкция. Об этом стало известно ещё в начале августа по итогам совещания в правительстве региона.



Тогда жители Пролетарского округа рассказали о том, что территория сквера находится в запустении. Этот сквер является любимым местом отдыха пролетарцев, но со временем декоративные объекты здесь стали разрушаться.

Как сообщили в ответственном министерстве, основная проблема — фонтан, которому требуется капитальный ремонт стоимостью не менее 20 млн рублей. Для этого проект планируется внести в программу по формированию комфортной городской среды на 2019 год.

Ранее стало известно, что Кировский сквер планируется передать в рамках концессионного соглашения инвестору, который возьмёт на себя ремонт фонтана и обустройства прилегающей территории. Концессионер вложит в благоустройство более 11 млн рублей, остальное выполнят за счёт бюджета. Это позволит увеличить сумму на выполнение работ до 30 млн рублей. Первым делом сделают пешеходные дорожки и модернизируют фонтанный комплекс — он будет со световыми эффектами.

Такой же фонтан с подсветкой установили в Платоновском парке, который несколько лет назад получил новую жизнь. В рамках концепции благоустройства природный парк разделили на две зоны. В прогулочной зоне старались максимально сохранить природный ландшафт. Части парка соединили дорожками, обустроили просмотровые площадки. Естественные пруды оформили каскадами и цветами. Также здесь посадили новые деревья взамен утраченных.

В зоне культуры и отдыха центральное место занял классический фонтан с чашей из трёх уровней, который вечером подсвечивается. Вокруг установили лавочки, газоны и колоннаду. От фонтана к пруду спускается лесенка, а на набережной установлены ротонды и мостик.

Современные технологии позволяют создавать на территории общественных городских пространств как стандартные, так и уникальные фонтаны, учитывая особенности окружающего ландшафта. Проекты современных фонтанов, которые устанавливают в разных регионах, представлены на сайте компании, которая разрабатывала дизайн для Платоновского парка.

Ещё одно общественное пространство появилось в этом году в Заречье. Новый сквер обустроили на улице Октябрьской. Здесь уложили новое асфальтовое покрытие, чтобы можно было не только прогуливаться, но и кататься на роликах, самокатах. В зелёных зонах появились новые клумбы и цветники. Также сделали небольшую сцену и фонтан.

После долгожданного ремонта этим летом открыли фонтан во дворе дома образцового содержания на проспекте Ленина, 67. Фонтан с декоративными фигурами был построен здесь аж в 1930 году, но через 60 лет его сломали, а затем и демонтировали. В 2015 году фонтан начали восстанавливать. Сначала обустроили котлован, через год — сам фонтан, а в 2018 году на фонтане появились крокодил и четыре лягушки. Проект реализовывали по программе «Народный бюджет» с участием средств спонсоров и жителей.

Благодаря спонсорским средствам удалось благоустроить сквер на Красноармейском проспекте. Здесь появилась прогулочная зона, цветочные композиции и современный фонтан.

Как правило, фонтанные комплексы в Туле на зиму консервируют, они начинают работать с 1 мая. В апреле проводятся работы по расконсервации, пробные пуски воды, после чего фонтаны радуют жителей и гостей города до конца осени.