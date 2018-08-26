Ефремовская районка «перенесла» начало митинга против пенсионной реформы на три часа позже

Секретарь Тульского обкома КПРФ Михаил Фёдоров сообщил, что в Ефремовском районе «пытаются сорвать митинг против повышения пенсионного возраста».



«Вот информация о митинге против повышения пенсионного возраста , опубликованная в районной ефремовской газете „Панорама Красивомечья“. На первый взгляд ничего необычного. Газета пишет о важнейшем общественно-политическом мероприятии города.

Однако есть два „но“. Во-первых, в тексте не указано место проведения митинга, эдакое „на деревню дедушке“. А во-вторых, в реальности митинг начинался в 15.00, а не в 18.00 как указано в тексте газеты.

Выходит, что своими действиями запутывает жителей. Интересно что это, досадная ошибка или сознательная провокация?» — написал он на своей странице в соцсети.

В КПРФ отметили, что, несмотря на согласование акции на самой окраине города в будний день в рабочее время, в митинге приняли участие более 600 жителей.