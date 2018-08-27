Напарник Ныренкова по «блогерскому проекту» вновь идёт в мундепы

В Новомосковске на муниципальные выборы, которые состоятся 9 сентября, заявились 68 кандидатов.



Из них 8 уже закончили предвыборную гонку досрочно. Сразу четыре из пяти членов «Справедливой России» и три члена ЛДПР (ещё одному отказали на этапе регистрации) выбыли после регистрации. В числе кандидатов в мундепы по одному представителю «Родины», «Яблока» и «Партии Роста». Удалось зарегистрироваться десяти членам КПРФ и двадцати самовыдвиженцам.

«Единую Россию» представляют 24 кандидата, среди которых глава Собрания депутатов Новомосковска второго созыва Анатолий Пророков. Один из единороссов, директор ледового дворца Сергей Ключников (ранее судимый за уклонение от уплаты налогов, судимость, правда, была погашена 9 лет назад), покинул гонку после регистрации.

Вновь в числе претендентов на кресло мундепа знакомый нам по проекту «Медиаблогер» индивидуальный предприниматель Денис Гусев. Ранее мы рассказывали, как учреждённый Михаилом Ныренковым и Денисом Гусевым в Новомосковске фонд за два года освоил 16 млн средств президентских грантов на сомнительный проект «Медиаблогер». Как реализовывали этот проект — до сих пор толком не ясно, на его официальном сайте (сейчас уже закрыт) и в соцсетях нет никаких отчётов и информации о проводимых мероприятиях. Спустя год после нашей публикации и сам фонд был ликвидирован, а Ныренков покинул пост председателя местного исполкома «Единой России».

В числе кандидатов есть и новые лица — например 23-летний «помощник на постоянной оплачиваемой основе» депутата Госдумы Наталии Пилюс Кирилл Морозов (он же руководитель аппарата «Молодой Гвардии Единой России» в Тульской области). В мундепы от «Единой России» выдвигается и учредитель одного из тульских интернет-изданий, позиционирующего себя как «независимую прессу», Илья Степанов. Многие из кандидатов уже попробовали себя в агитационных мероприятиях благодаря проекту «За Новомосковск!!!», созданному (видимо, специально к выборам) после ухода с поста главы горадминистрации Вадима Жерздева.

Отметим, что после муниципальных выборов депутатам предстоит определиться с новым главой администрации. Сейчас его обязанности исполняет бывший начальник областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин.