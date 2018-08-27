Чтобы ликвидировать очереди в детсадах, государство призовёт на помощь нянь

Минтруд предложил способ ликвидации очередей в ясли.



Для этого планируется к концу 2024 года создать почти 9 тысяч домашних дошкольных групп и обучить 150 тысяч нянь.

Планы министерства зафиксированы в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин», пишут «Известия».

Согласно проекту, будет создано не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трёх лет, ещё 5 тысяч мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений. На это, а также на подготовку специалистов за пять лет потратят более 11 млрд рублей. Услуги нянь нуждающиеся семьи смогут получить бесплатно.