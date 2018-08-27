За полгода СКР возбудил свыше 10,5 тыс. уголовных дел о коррупции

За шесть месяцев 2018 года Следственный комитет России возбудил 10,5 тыс. уголовных дел о коррупции, рассказал в интервью «Российской газете» глава ведомства Александр Бастрыкин.



«Нужно продолжить формировать антикоррупционную устойчивость как чиновников, так и предпринимателей. Это комплексная работа многих структур и общественных институтов. Но одна из её важнейших составляющих — наша работа по пресечению противоправных фактов и расследованию уголовных дел. Надо понимать, если речь идёт о работе с бюджетными деньгами, спрос будет очень жёсткий. Современные возможности позволяют эффективно расследовать практически любые преступления», — отметил Бастрыкин.

По его словам, всего в производстве следователей за отчётный период находилось свыше 131 тыс. уголовных дел. Окончено расследование 67 тыс. дел, из них прокурору направлено с обвинительным заключением более 53 тыс. дел. Сумма возмещённого ущерба по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилась с 29,5 до 34,7 млрд рублей. Стоимость имущества, на которое следователями наложен арест, также возросла с 16 до 18,6 млрд рублей.