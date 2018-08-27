В субботниках приняли участие более 14 тысяч туляков

В субботниках, которые прошли 25 августа во всех округах Тулы, приняли участие более 14 тысяч человек, сообщили в горадминистрации.



Мероприятия были приурочены к началу учебного года и Дню города. В субботниках поучаствовали работники тульских заводов, чиновники, предприниматели и жители. В работах было задействовано 104 единицы спецтехники.

Всего 25 августа было убрано 282 тыс. кв. м территорий, очищено от смета 50 тыс. кв. м тротуаров, окрашено около 6 тыс. п. м бортового камня, вывезено 3100 куб. м мусора и веток.