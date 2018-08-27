Загорулько продлили срок домашнего ареста

Мосгорсуд до 1 декабря продлил домашний арест бывшего первого заместителя директора «Спецстроя» Александра Загорулько.



Он обвиняется в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны. Также рамках этого дела были заключены под стражу бизнесмен Кадыр Караханов, а также экс-заместитель главы «Спецстроя» Александр Буряков, занимавшие руководящие должности в компаниях «Монолитспецстрой» и «Промспецстрой Групп».

Бурякову в июле суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Следствие считает, что Буряков, сговорившись с неустановленными следствием лицами, заключил с субподрядчиками несколько договоров на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны. Так, по предварительным данным, в ходе строительства обвиняемые похитили более 1 млрд рублей.

Александр Загорулько работал помощником губернатора Тульской области Алексея Дюмина чуть более четырёх месяцев. В тульском правительстве отмечали, что претензий к нему не имеют.