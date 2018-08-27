Экс-бухгалтера школы в Тульской области осудили за хищение полумиллиона рублей

Одоевский районный суд вынес приговор бывшему бухгалтеру средней образовательной школы МО Славный Арсеньевского района за мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения.



Суд установил, что в период с января 2016 года по декабрь 2017 года женщина незаконно вписала свою фамилию и номер расчётного счета в реестры безналичного зачисления денежных средств, в связи с чем на её зарплатную карту было перечислено из бюджета 575 тыс. рублей.

Ущерб по уголовному делу частично возмещён. Приговором суда мошеннице назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, также будет взыскана сумма в размере 564 тыс. рублей.