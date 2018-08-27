Алексинцы направили Дюмину мольбы о помощи

Жители Алексина написали ещё одно коллективное обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину по проблеме закрытия спорткомплекса завода «Тяжпромарматура».



Под ним поставили подписи около 300 человек.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич! ПОМОГИТЕ!!! АЛЕКСИНСКИЕ ДЕТИ БРОШЕНЫ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ! Защитите их от наркомании и алкоголизма! У наших детей отбирают ПОСЛЕДНЮЮ возможность БЕСПЛАТНО заниматься СПОРТОМ!

Уважаемый Алексей Геннадьевич! Обращаются к Вам родители детей из города Алексина Тульской области. Более 30 лет в нашем городе в микрорайоне Горушки по адресу ул. Южная, 11 работает культурно-спортивный комплекс „Тяжпромарматура“, а также подростковый клуб „Современник“ по адресу Рабочая улица, 8. В нашем городе это ЕДИНСТВЕННЫЕ объекты, где сотни детей могут БЕСПЛАТНО заниматься спортом.

В спорткомплексе „Тяжпромарматура“ работают около десяти различных спортивных секций (среди них: футбол, бокс, каратэ, теннис и другие), где занимаются дети. В состав комплекса входят: стадион (открытый), бассейн, зал бокса, зал групповых программ, тренажёрный зал. Дети со всего города ездят сюда и в подростковый клуб „Современник“, где занимаются легкой атлетикой и культуризмом.

За несколько лет опытные тренеры, которые воспитывают детей, выпустили не одно поколение спортсменов, представлявших в разное время нашу область на региональных и всероссийских соревнованиях. Среди них есть немало призеров и победителей состязаний различных уровней.

Для нас и наших детей известие о скором закрытии этих спортивных объектов стало настоящей КАТАСТРОФОЙ. У большинства родителей (а это несколько сотен человек) нет возможности отдавать своих детей в платные секции и на платные занятия. А значит, у детей не будет возможности заниматься спортом. Что им остаётся делать? Улица, наркотики, алкоголь — на этом фоне становятся все более явной угрозой.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно утверждал, что именно в спорте наши дети могут найти себя, что в здоровом теле — здоровый дух. И развитие спорта — одна из приоритетных задач Правительства, решение которой поможет нам воспитать здоровую нацию.

Мы знаем, что Вы, Алексей Геннадьевич, всецело поддерживаете эти идеи, сами занимаетесь спортом и особое внимание уделили этой сфере в своей Программе социально-экономического развития области. В своем Послании жителям региона и Тульской областной Думе Вы говорили о „создании разноплановой системы финансирования спортивной инфраструктуры“, строительстве ФОКов, мини-стадионов и т. д. Значит, Вам небезразлична судьба наших детей. Мы верим в это. И просим Вас помочь.

По неизвестным нам причинам собственник вышеуказанных спортивных объектов в Алексине АО НПО „Тяжпромарматура“ — АЗТПА прекращает поддерживать финансирование работы спортивных секций. Совсем недавно за неуплату здесь отключили электроэнергию и детям пришлось заниматься в темноте. Но они все равно занимались, потому что спорт для них — это если не все, то очень многое.

Мы не предприниматели, но понимаем, что финансирование работы этих объектов — это не непостижимые затраты для региона, тем более когда речь идет о здоровье и будущем наших детей, о будущем региона и страны.

Алексей Геннадьевич, направляем Вам наше коллективное обращение (наши МОЛЬБЫ о ПОМОЩИ), под которым могли бы подписаться еще тысячи жителей нашего города. Просим Вас помочь нам и сохранить эти спортивные объекты или подыскать любое другое альтернативное помещение, где наши дети смогли бы бесплатно заниматься спортом.

Уверены, что Вы не бросите наших детей на произвол судьбы и постараетесь нам помочь. Заранее, огромное Вам спасибо! С уважением, жители города Алексина», — говорится в обращении.