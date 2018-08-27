Авилов обсудил с подчинёнными противодействие коррупции

27 августа состоялось заседание совета при администрации Тулы по противодействию коррупции под председательством главы горадминистрации города Евгения Авилова.



В нём приняли участие заместители Авилова, руководители отраслевых и территориальных органов администрации.

На мероприятии чиновники обсудили вопросы проведения муниципального финансового контроля, обеспечения доступа к информации о деятельности отраслевых и территориальных органов, предоставления муниципальных услуг, сообщили в ведомстве.