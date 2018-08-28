Прокуратура: Балкон дома в посёлке Мичуринский обрушился из-за бездействия УК

Прокуратура Тёпло-Огарёвского района провела проверку по факту обрушения балкона в посёлке Мичуринский.



Напомним, происшествие случилось вечером 19 августа, пострадали трое человек. У мужчины обнаружен ушиб руки, у женщины – перелом руки, у ребёнка повреждено бедро.

Установлено, что в 2016 году между собственниками многоквартирного дома №10 и МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» заключён договор управления многоквартирным домом, из которого вытекает обязанность управляющей организации оказывать и выполнять услуги по надлежащему ремонту и содержанию общего имущества.

Проверка показала, что требования жилищного законодательства МКП не исполняются. За весь период управления домом МКП только один раз в феврале 2018 года по заявке жителей был проведён визуальный осмотр конструктивных элементов здания. При этом в акте осмотра сообщается, что в ходе визуального осмотра явных признаков разрушения основных конструктивных элементов здания не установлено.

«Бездействие и формальное отношение должностных лиц управляющей организации при выполнении работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома в рамках заключённого договора управления, отсутствие контроля со стороны директора предприятия в указанной сфере, привело к тому, что в результате коррозии арматуры в основании балконной плиты квартиры №15 дома №10 посёлка Мичуринский 19 августа текущего года произошло её обрушение, что повлекло причинение вреда здоровью граждан, а также несовершеннолетнему ребенку», — прокомментировали в областной прокуратуре.

По результатам проверки директору МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства с требованием составления графика обследований многоквартирных домов, находящихся в управлении предприятия, в целях выявления конструктивных элементов общедомового имущества, подлежащих текущему ремонту и составления плана текущего ремонта.