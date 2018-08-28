Тульскому «Сплаву» будет присвоено имя создателя установки «Град»

Тульскому оборонному заводу «Сплав» будет присвоено имя Александра Ганичева.



27 августа на предприятии прошли праздничные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Александра Ганичева — конструктора, руководителя работ по артиллерийским гильзам и реактивным системам залпового огня.

Александр Ганичев проработал на предприятии с конца 1945 года до начала 1983 года. При его непосредственном участии на предприятии было разработано и сдано на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО, среди которых знаменитые «Град», «Ураган», «Смерч», реактивные снаряды к ним, а также 73 образца артиллерийских гильз различного назначения.

За создание системы «Град» предприятию «Сплав» дали Ленинскую премию, а Александр Ганичев был представлен к званию Героя Социалистического Труда. Но награду получил — как писали СМИ, звезду Героя «перехватили „наверху“».