В Венёве землевладельца оштрафовали на 400 тысяч рублей

Россельхознадзор наложил крупны штраф за нарушение требований земельного законодательства на венёвскую компанию «Базовый Элемент», собственника сельхозучастка площадью 4,81 га.



В результате проверки обнаружено зарастание земли деревьями, кустарниками и сорными растениями. На части

участка площадью 2 га размещены отвалы из вскрышных пород высотой 1-3 м. В центральной части участка на площади 0,18 га размещены выемки, заполненные водой. Признаков обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, выпаса скота, заготовки сена не обнаружено.

За выявленные нарушения «Базовый элемент» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений, должностному лицу внесено представление.