«Выборгский маньяк» в Туле получил 22 года строгого режима

В Туле вынесли приговор «выборгскому маньяку», который устроил резню на улице Калинина. 28-летний мужчина обвинялся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.



Вечером 8 июля 2017 года обвиняемый находился в гостях у знакомой ему девушки в квартире одного из домов на улице Калинина. Между ними произошла ссора по поводу стоимости ремонта её мобильного телефона. Девушка оскорбила знакомого, тогда он достал из кармана брюк нож и нанёс «обидчице» несколько ударов в шею. Она скончалась на месте.

Вскоре в квартиру приехала их общая знакомая. Когда она шагнула за порог, обвиняемый ударил девушку в спину, а затем стал наносить удары ножом и потребовал передать ему принадлежащие убитой мобильные телефоны и компьютер. Когда подруга отказалась, он сам сложил телефоны и компьютер в сумку, открыл пять газовых конфорок плиты на кухне и скрылся с места происшествия. Девушку с множественными повреждениями обнаружил её молодой человек, ждавшим у подъезда, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области.

Подсудимого задержали в больнице – он обратился за помощью из-за того, что сильно порезался во время нападения. Всего на его счету 4 человеческих жизни: в 2005 году в Ленинградской области он убил двух знакомых школьниц, а годом ранее — родного деда, после чего Ивану назначили принудительное лечение.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. В пользу потерпевших взыскан моральный вред – 2 млн рублей родителям погибшей девушки и 500 тыс. рублей выжившей девушке.