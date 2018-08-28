Тульских школьников предупредят об опасности гаджетов на дороге

На пешеходных переходах рядом с учебными учреждениями Тулы нанесут информационные надписи.



Эти дополнительные мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются администрацией Тулы и отделом ГИБДД.

Надписи размещаются на тротуарах при подходе к местам, выделенным для перехода пешеходов через проезжую часть, вблизи и на подходах к учреждениям.

Информационные надписи планируется нанести на следующих перекрёстках: ул. Дм. Ульянова/ул. Революции; ул. Вересаева/ул. Бр. Жабровых; ул. Революции/ул. Фрунзе; ул. Революции/ул. Халтурина; ул. Революции/ул. Лейтейзена; ул. Революции/ул. Ленина; ул. Сойфера/ул. Ленина.