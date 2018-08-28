В Плавске прокуроры подали в суд на администрацию из-за стихийной свалки

Плавский суд удовлетворил требования прокурора к администрации ликвидировать несанкционированную свалку.



По результатам проверки было установлено, что около гаражей на улице Победы в Плавске имеется стихийная свалка бытовых. Прокуратура внесла представление в адрес районной администрации об устранении нарушений, но чиновники не предприняли мер.

Тогда 2 августа прокурор Плавского района обратился в суд с требованием обязать администрацию ликвидировать свалку. Решением суда от 24 августа требования прокурора удовлетворены.