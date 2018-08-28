Путин назначил Праскова прокурором Тульской области на ближайшие пять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении 15 генералов от должностей. В списке оказались генералы МВД, МЧС, ФСИН и СК России.



Тем же указом произведены ряд назначений. Так, прокурором Тульской области на пятилетний срок назначен Роман Прасков.

39-летний Роман Прасков занимал должность заместителя прокурора Брянской области. До того в надзорном ведомстве Амурской области он работал старшим прокурором по надзору за деятельностью службы судебных приставов, МЧС, органов внутренних дел. Позже занимал аналогичную должность в прокуратуре Приморского края.

О том, что глава Генпрокуратуры Юрий Чайка представил Романа Праскова к назначению на должность прокурора Тульской области, стало известно в мае.

Предыдущий прокурор Александр Козлов, засветившийся в «игорном деле», был освобождён от должности в мае 2018 года. Перед этим была обнародована информация о незадекларированной испанской недвижимости Козлова и его супруги-чиновницы Алёны Сокольской — якобы, им принадлежали бунгало и три квартиры, которые были проданы в 2013 году, а вилла и два парковочных места оказались записаны на сына Сокольской.

С мая обязанности прокурора Тульской области исполнял Сергей Савенков.