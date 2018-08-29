Треть российских предприятий убыточны

Доля убыточных организаций в России за первое полугодие 2018 года выросла на 0,6% и составила 32,2%, сообщил Росстат.



Согласно материалам ведомства, за отчётный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 6,37 трлн рублей.

33,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 7,75 трлн рублей, 15,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,38 трлн рублей.

По данным Туластата на 1 января 2018 года, в Тульской области насчитывается свыше 35 тысяч предприятий, из них 87,2% находятся в частной собственности. С 2000 года число частных предприятий выросло на 17,1%.

В государственной собственности числятся 2,2% предприятий (в 2000 году — 5%), в муниципальной — 4,6% (10,2%), в собственности общественных организаций — 3,5% (7,1%), смешанной — 2,5% (7,6%).