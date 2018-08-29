Туляков приглашают отметить День знаний в Гончарной слободе

1 сентября ремесленный двор «Добродей» (ул. 9 Мая, 1Б) приглашает туляков и гостей города в Гончарную слободу.



Секреты росписи и лепки филимоновской игрушки откроет потомственная мастерица в пятом поколении, народный мастер РФ Алла Гончарова.

Каждый сможет сесть за гончарный круг и изготовить своими руками расписной кувшин под руководством мастера художественной и традиционной керамики Александры Гуньковой.

В слободе гости смогут увидеть изделия из коллекции мастеров Малыгиных, узнать тонкости резьбы по дереву, обработки бересты и других природных материалов у народного мастера РФ Александра Фёдорова.

Мероприятия будут проходить с 12:00 до 17:00 мск. А 8 сентября здесь пройдёт праздник тульского резного наличника «В ажуре». Вход свободный. Справки по телефону 35-25-00.