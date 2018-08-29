Глава Ревякинского подвела свой муниципалитет

Россельхознадзор наложил штраф в размере 400 тысяч рублей на администрацию МО Ревякинское Ясногорского района.



В ходе проверки на земельном участке была обнаружена свалка строительных отходов. АМО привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа, а главе администрации внесли представление.

«Однако меры по устранению правонарушений главой администрации приняты не были. Свалки в установленный законом месячный срок не были ликвидированы», — сообщили в Россельхознадзоре.

Теперь главу администрации Любовь Сурову ждёт мировой суд — на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ.