Тульский поэт: В 12 дня с телеэкрана сказал нам правду Президент

Тульский народный поэт Николай Жуков посвятил стихотворение выступлению президента РФ Владимира Путина перед россиянами по поводу пенсионной реформы.



Сегодня Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). Инициатива вызвала недовольства граждан, в регионах, в том числе в Тульской области прошли митинги против пенсионной реформы, поданы заявки на проведение референдума.

«Когда молва неправдой стала, То в самый нужный нам момент, В 12 дня с телеэкрана Сказал нам правду Президент», — опубликовал Жуков своё произведение в твиттере после выступления президента.

Николай Жуков известен своими поэтическими высказываниями на общественно-политические темы и персональными посвящениями известным деятелям.