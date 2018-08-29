Тульский поэт: В 12 дня с телеэкрана сказал нам правду Президент

Тульский народный поэт Николай Жуков посвятил стихотворение выступлению президента РФ Владимира Путина перед россиянами по поводу пенсионной реформы.
Сегодня Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет.
Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). Инициатива вызвала недовольства граждан, в регионах, в том числе в Тульской области прошли митинги против пенсионной реформы, поданы заявки на проведение референдума.
«Когда молва неправдой стала, То в самый нужный нам момент, В 12 дня с телеэкрана Сказал нам правду Президент», — опубликовал Жуков своё произведение в твиттере после выступления президента.
#путин #пенсия #народныйпоэт #николайжуков pic.twitter.com/Ec1h2psYTP
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 29 августа 2018 г.
Николай Жуков известен своими поэтическими высказываниями на общественно-политические темы и персональными посвящениями известным деятелям.
#НародныйПоэт #НиколайЖуков #Путин #Трамп #переговоры pic.twitter.com/hEFNgEpxOu
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 11 апреля 2018 г.
#терезамей #скрипаль #санкции #народныйпоэт #николайжуков pic.twitter.com/yb1SkYFzCR
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 18 марта 2018 г.
Понравилось-сделай репост. #CAS #МОК #ВАДА #Олимпиада pic.twitter.com/i4c06qTGek
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 9 февраля 2018 г.
Понравилось — сделай репост! pic.twitter.com/NQPchm046J
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 25 января 2018 г.
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 13 сентября 2017 г.
Президенту Республики Беларусь в день рождения мои, пусть несовершенные вирши, но совершенно искренне от всего сердца и всей души... pic.twitter.com/42c4jmvq8X
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 31 августа 2017 г.
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 7 октября 2017 г.
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 18 августа 2017 г.