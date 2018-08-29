СМИ: До прокурора Козлова дотянулась «рука Запада»

Газета «Совершенно секретно» назвала отставку бывшего прокурора Тульской области «редким случаем вмешательства „руки Запада“».



«Прокурором заинтересовался сайт радио „Свобода“, который, говоря словами Высоцкого, „выволок на свет и приволок подколотый, подшитый матерьял – никто поделать ничего не смог“. Еще в свою бытность прокурором подмосковного города Пушкино он получил земельный участок, и относительно обстоятельств этого Следственный комитет позже инициировал проверку. 18 соток в богатом поселке обошлись прокурору в 6910 рублей – а прокуратура закрыла глаза на махинации с землями местного детского дома. Свой участок Козлов очень быстро перепродал предпринимателю Валерию Казакову – уже за 12 миллионов рублей. Кстати, Казакова вскоре расстреляли... на пороге прокуратуры тихого города Пушкино. А господин Козлов тогда работал уже заместителем прокурора Москвы – и покупал участки в прибрежной полосе испанского Тенерифе», — пишет издание.

Напомним, в апреле этого года сайт «ПАСМИ» опубликовал информацию о наличии документального подтверждения того, что Александр Козлов имел тайную испанскую недвижимость. Позднее документы обнародовало радио «Свобода».

«Журналисты нашли документы на недвижимость стоимостью в миллионы евро, оформленные на Don Alexander Kozlov и Doña Alena Sokolskaya, а также сына госпожи Сокольской. Вопрос, откуда взял деньги на такие покупки столичный зампрокурора, ставший к тому времени тульским прокурором, журналисты не поднимали. Но, думается, в Генпрокуратуре и Администрации президента и так понимали, что к чему: от публикации до отставки прошло меньше месяца. Тем более что имя Козлова активно упоминалось также в связи со знаменитым „игорным делом“ в Подмосковье», — добавляет «Совершенно секретно».

Интересно, что вскоре после отставки Козлово в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну был задержан экс-глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Ему вменяют нарушение должностных полномочий. Постригань 22 года руководил Клинским районом, где как раз и развивалось «игорное дело» подмосковных прокуроров. Постриганя связывают с Александром Козловым и его супругой Алёной Сокольской, которая возглавила Клинский район после ухода Постриганя. внезапно решил отойти от дел и был избран от «Единой России» в совет депутатов городского поселения Клин.

Напомним, 28 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Тульской области на пятилетний срок Романа Праскова.