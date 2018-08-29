Кандидатуру Романа Праскова долго рассматривали в администрации президента

«Брянские новости» со ссылкой на источники в силовых ведомствах рассказали, как проходило согласование кандидатуры Романа Праскова на должность прокурора Тульской области.



«Назначение прокурора субъекта — длительная процедура. Направляются документы на согласование в Генеральную прокуратуру, затем идет согласование в представительном органе региона, затем документы поступают в администрацию президента, где тоже довольно долго изучают дело претендента», — приводит цитату издание.

О том, что генпрокурор РФ Юрий Чайка представил к должности прокурора Тульской области Романа Праскова из Брянска, стало известно в конце мая, почти через месяц после отставки Александра Козлова. Тогда же депутаты Тульской областной Думы одобрили назначение. Приказ о назначении появился только 28 августа.

Представляя Праскова в Туле, заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский отметил, что тот «обладает организаторскими способности» и может занять должность в соответствии с предъявляемыми требованиями.