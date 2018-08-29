Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что повышение пенсионного возраста направлено на будущее устойчивое развитие страны.



«Вопрос сложный. Но изменения необходимы — это понимают все. На сегодня президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны», — приводит слова Дюмина пресс-служба облправительства.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). Инициатива вызвала недовольства граждан, в регионах, в том числе в Тульской области прошли митинги против пенсионной реформы, поданы заявки на проведение референдума.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет.