Туляка посадят в колонию строгого режима за кражу лестницы

В Туле на улице Болдина похитили алюминиевую лестницу с автомобиля «Соболь».



Происшествие случилось 21 мая 2018 года. По подозрению в краже были задержаны двое туляков, один из них ранее судимый.

В суде мужчины признали вину, ущерб составил 11,5 тыс. рублей. Приговором суда одному из преступников дали 360 часов обязательных работ, другому с учётом рецидива — 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Материальный ущерб возмещён в полном объёме. Приговор в силу пока не вступил.