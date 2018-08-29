Жительница Суворова оформляла кредиты на несуществующих лиц

В Суворове 44-летняя женщина осуждена за оформление двух потребительских кредитов на несуществующих лиц.



В период с декабря 2014 года по март 2016 года сотрудник АО «ОТП Банк» предоставляла не соответствующие действительности сведения, а перечисленные по кредитным договорам средства забирала себе. Ущерб составил 653 тыс. рублей. По результатам проверки на мошенницу завели дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Судом назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Также ей добровольно выплачен ущерб в размере 122 тыс. рублей, остальное взыскано приговором суда.