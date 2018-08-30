В Новомосковске из 63 проектов «Народного бюджета» выполнены только четыре

В Новомосковске программу «Народный бюджет» реализуют с трудом.



Об этом стало известно по итогам совещание под председательством ио главы администрации Алексея Бирюлина.

В 2018 году по итогам конкурсного отбора программы «Народный бюджет» в Новомосковске победителями стали 66 проектов на общую сумму 92,2 млн рублей. По трём из них поступили протоколы об отказе от участия.

На сегодняшний день из 63 объектов по 60 заключены контракты. Полностью завершены работы по 4 объектам, по 6 планируется расторгнуть контракты в связи с недобросовестностью подрядчиков, сообщает «Новомосковск сегодня».